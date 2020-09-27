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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Türkiye

Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan   | 27.09.2020
Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26,52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127,84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 11,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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