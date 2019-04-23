Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,272.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor Sri Lanka'da hayatını kaybeden Serhan Selçuk'un cenaze töreni
logo
Türkiye

Göçer ailelerin çocukları için 23 Nisan kutlaması

Siirtli gençler, Botan Çayı kıyısında konaklayan göçer ailelerin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Ali Tepe   | 23.04.2019
Göçer ailelerin çocukları için 23 Nisan kutlaması

Siirt

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Siirtli gençler, Botan Çayı kıyısında konaklayan göçer ailelerin çocukları için etkinlik gerçekleştirdi.

Siirt'te bir grup genç, Botan Çayı kenarında konaklayan göçer ailelerin çocuklarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevindirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Göçerlerin konakladığı alanda, çocuklara palyaço gösterisi sunarak çeşitli oyunlar oynayan gençler, çocuklara saç tıraşı yaptı, çeşitli hediyeler verdi.

Gençlerden Sercan Varol, yaptığı açıklamada, her çocuğun özel olduğunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda göçer ailelerin çocuklarının yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

Varol, "Çocukları sevindirebildiysek ne mutlu bize. Gerçekten mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Biz de çok mutlu olduk, amacımıza ulaştık." dedi.

Göçerlerden Murat Yıldırım, 40 gün boyunca Botan Çayı kıyısında konaklayacaklarını, daha sonra Muş'a göç edeceklerini söyledi.

Göçebe hayat sürdürdükleri için çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını ifade eden Yıldırım, "Gençler çocuklarımızı mutlu etti. Çocuklarımız gerçekten bayramı doyasıya yaşadı, çok mutlu oldular. Allah bu etkinliği düzenleyenlerden razı olsun." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Yıldırım da çocuk bayramında çok mutlu olduğunu belirterek gençlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması

Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması

Üniversitelilerden köy çocuklarına uçurtma şenliği

Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması

Bin çocuk uçurtma şenliğiyle bayram sevinci yaşadı

Bin çocuk uçurtma şenliğiyle bayram sevinci yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu