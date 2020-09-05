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Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Sami Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da meydana gelen selde, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Bekir Ömer Fansa,Ümit Kahrıman   | 05.09.2020
Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Sami Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Murat Anıl/AA

Osmaniye

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (27) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Bahçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, ilk olarak helallik alınmak üzere baba evine, daha sonra Ağca Bey Camisi önündeki ilçe meydanına getirildi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Hamit, annesi Mediş ile eşi Gözde Yılmaz'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Geçen yıl evlenen Yılmaz'ın görevinde 3'üncü yılı olduğu öğrenildi.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

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