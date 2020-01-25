Gençlik ve Spor Bakanlığından deprem seferberliği
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Malatya ve Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu." denildi.
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