Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Türkiye

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Furkan Gençoğlu   | 24.01.2020
Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

İstanbul

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. 

Turkcell tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom'dan Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajları

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi
AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir

AFAD: Elazığ'da ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir
Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı

Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı