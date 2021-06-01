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Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu gözlendi.

Kazım Bulut   | 01.06.2021
Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı Fotoğraf: Kazım Bulut/AA

Bursa

Marmara'da denizde son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilaj, zaman zaman Gemlik Körfezi'nde etkisini hissettiriyor.

Yüzeyde kimi zaman kaybolsa da yeniden görülen müsilaj, ilçede etkili olan yağmurun ardından kıyılarda yoğunlaştı.

Yağış esnasında denizdeki dalgalanmanın da etkisiyle, Gemlik Körfezi'nin açıklarında bulunan deniz salyası kıyılara doldu.

Müsilaj, denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geliyor. Jelimsi yapısı bulunan müsilaj, bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabiliyor.

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