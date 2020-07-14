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Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile 2 muhtar ve 1 avukatın bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Parlak   | 14.07.2020
Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları DBP Gaziantep il başkanı ile 2 mahalle muhtarı ve 1 avukat da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mahallelere giriş ve çıkışları kapatan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerin kapılarının "koçbaşı" ile açtı.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 

Operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları, DBP Gaziantep İl Başkanı ile 2 mahalle muhtarı ve 1 avukatında bulunduğu toplam 33 kişi gözaltına alındı. 

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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