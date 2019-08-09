Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.
Yozgat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.
Yozgat Belediyesi önünde Vali Kadir Çakır, Milletvekili Yusuf Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.
Belediye şeref defterini imzalayan Oktay, Başkan Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisi'ne geçen Oktay, yolda esnafla sohbet etti.
Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklarla da karşılaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.