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Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.

Ömer Ertuğrul   | 09.08.2019
Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan çocuklarla buluştu

Yozgat

Eski halı ve kilimlere kendi "halı saha"larını yaptılar

Yozgat'ta bir grup çocuk, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynuyor.Yozgat'ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak ve boş vakitlerini değerlendirmek için mahallede bulunan boş arsayı büyüklerinin de yardımıyla temizleyip düzenledi. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.

Yozgat Belediyesi önünde Vali Kadir Çakır, Milletvekili Yusuf Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

Belediye şeref defterini imzalayan Oktay, Başkan Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisi'ne geçen Oktay, yolda esnafla sohbet etti.

Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklarla da karşılaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.

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