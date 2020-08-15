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Türkiye

Fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Türkiye'nin önemli ayçiçeği ekim alanlarından Edirne'de hasat başladı.

Hakan Mehmet Şahin   | 15.08.2020
Fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Geçen ay sarı ve turuncu tonlarıyla çiçek bahçelerini andıran ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunu ve doğasever çok sayıda kişiyi ağırladı. Fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı geldi.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinin hasadı için biçerdöverler tarlalarda işbaşı yaptı.

"Ortalama 140-150 kilogram arasında bir verim var"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yörede ayçiçeği hasadının erken ekim yapılan bölgelerde başladığını, geçen seneye oranla kuraklık nedeniyle az da olsa verimin düşük olduğunu ifade etti.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Arabacı, şunları kaydetti:

"Hasat yapılan yerlerden aldığımız verilere göre dönüm başına 70 kilogram ile 200 kilogram arasında bir verim olduğunu görüyoruz. Ortalama 140-150 kilogram arasında bir verim var. Tabi daha hasadın başındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde verimler daha yüksek olur. Fiyatlar, yağ oranına göre değişiyor. Henüz Trakya Birlik fiyat açıklamadı. Piyasa fiyatları bazı zamanlarda isteğimize ulaşıyor. Üreticiler olarak beklentimiz ton başına en az 3 bin 500 lira olması çünkü verim düşüklüğünden dolayı oluşan kayıp güzel bir fiyatla önlenir ve üreticinin yüzü güler."

"Fiyatlar umut verici"

Edirneli çiftçi İsmail Sancakçavuşu ise yaklaşık bin 500 dönüm tarla işlediğini belirtti.

Çok emek vererek ayçiçeği hasadına başladıklarını anlatan Sancakçavucu, "Bu sene verim beklentimizin altında, sadece benim değil herkesin böyle. Kuraklıktan dolayı verim düşük fakat fiyatlar umut verici. İnşallah daha da yükselirse çiftçilerimiz zor günler geçirmeden işini bitirecek. Hasat sezonu tüm çiftçilerimiz için hayırlı olsun." dedi.



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