Euro
9.62
Dolar
8.16
BIST 100
1,393.34
Altın
1,724.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. - VTR
logo
Türkiye

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 29.03.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 30 gün solunum cihazına bağlı yatan Şeref Vardar: Yoğun bakıma 100 kilo girdim, 68 kilo olarak çıktım
Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu: Halen yürümekte zorluk çekiyorum
DSÖ'nün taslak raporunda Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi
Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı
Türkiye koronavirüs tablosu

Benzer haberler

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi