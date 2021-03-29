Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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