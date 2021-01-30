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Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

Gökhan Yılmaz   | 30.01.2021
Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi

Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde inşaatı süren Filyos Limanı şantiyesinde dün kimyasal gaz tehdidi olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince yapılan kontrol ve ölçümlerde, şantiye bölgesinde açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İki kuyuda sızıntının sona erdiği, üçüncü kuyuda ise düşük seviyede metan ve karbonmonoksit sızıntısı olduğu tespit edilmiştir. Son kuyudaki düşük seviyeli gaz sızıntısının da zamanla biteceği değerlendirilerek kuyu çevresi güvenlik şeridi ile belirlenmiş ve şantiye çalışanları bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gaz sızıntısının olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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