Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,409.17
Altın
1,782.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulunuyor Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 Sezonu şampiyonu Vakıfbank için VakıfBank Spor Sarayı'nda kupa töreni düzenleniyor.
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 27 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılardan 19'u itirafçı oldu.

Meriç Ürer   | 16.04.2021
FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 27 şüpheli tutuklandı

Izmir

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve aktif görevde polislerin olduğu 75 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, haklarında itirafçı beyanları bulunan ve kod isim aldıkları gibi delil ve teşhisler üzerine gözaltına alınan 75 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 şüpheli, emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Ayrıca, 12 şüpheli ile sağlık sorunları bulunan 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Bu arada zanlılardan 2'si hakkındaki gözaltı kararı da değişen delil durumu nedeniyle iptal edildi.

Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si tutuklandı, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 2 zanlının daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Firari 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

- Operasyon

İzmir merkezli 49 ilde 13 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker ve aktif görevde polislerin olduğu 83 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında bağışıklık kazanmada en etkili yöntem aşı
Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti
Atlattığı Kovid-19'un ardından 'MIS-C' teşhisi konulan 14 yaşındaki Eylül, iyileşeceği günü bekliyor
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 27 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 27 şüpheli tutuklandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor hapis cezaları istendi

'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor hapis cezaları istendi
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu