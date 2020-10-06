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FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

Sertaç Bulur   | 06.10.2020
FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğü soruşturması kapsamında, 2'si hakim adayı, 11'i daha önce ihraç edilmiş hakim/hakim adayı, 1'i eski subay ve 7'si avukat olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'teki idari yargı sınavında usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporlarıyla tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin, haklarında beyan ve teşhiste bulunduğu şüphelilerden 18'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi "mahrem imamlar" tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını, örgütün "hakim-savcı çalışma evleri" olarak tabir ettiği, gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gittikleri evlerde örgüte bağlılıklarının artırıldığı, gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlarda özel tedbirler alındığı da belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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