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Türkiye

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Serdar Açıl,Barış Kılıç  | 04.03.2019
FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 30 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden biri de ifade işleminin ardından savcılıkça bırakıldı.

11 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Ünüvar, 21 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Şubat'ta Jandarma Genel Komutanlığı personeli tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında yakalama kararı alınmıştı.

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