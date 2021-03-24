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Eskişehir’de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski kadın subaya hapis cezası verildi.

Selçuk Kızıldağ   | 24.03.2021
Eskişehir’de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Eskisehir

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski üsteğmen tutuksuz sanık D.E.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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