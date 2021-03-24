Eskişehir’de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski kadın subaya hapis cezası verildi.
Eskisehir
4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski üsteğmen tutuksuz sanık D.E.Ç. ve avukatı hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.