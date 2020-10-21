Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara
Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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