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Türkiye

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Aylin Dal   | 21.10.2020
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi

Ankara

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. 

Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi