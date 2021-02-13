Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için başsağlığı mesajları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kadir Topbaş'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
- Kadir Topbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim
- TBMM Başkanı Şentop: İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İstanbul'a önemli hizmetleri olmuş kıymetli Kadir Topbaş Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımı yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilediğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk'a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Topbaş'ın İstanbul'a sunduğu çok değerli katkıları ve eserleriyle anılacağını ifade ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen, alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Siyasi parti liderlerinin mesajları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." mesajını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Topbaş'ın, Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören, görev yaptığı süre zarfında İstanbul'a önemli hizmetlerde bulunmuş eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Topbaş ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Topbaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli dostum Kadir Topbaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz. Allah'tan merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, görüntülü bir mesaj paylaşarak, "Birlikte belediye başkanlığı yaptık, büyükşehirde rakip olduk ama nezaketimizi hiçbir zaman elden bırakmadık. Kadir abi, kalbimizdesin." ifadelerini kullandı.
AK Parti'den başsağlığı mesajları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımızdan İstanbul beyefendisi, kıymetli ağabeyimiz Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, "Rahmete kavuşan Kadir Topbaş Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Altun ve Kalın başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbulumuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş Bey'e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.
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