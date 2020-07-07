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Türkiye

Eski Cumhurbaşkanı yaverlerinin tahliyesine savcıdan itiraz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlerine ilişkin davada savcı, aralarında eski iki Cumhurbaşkanı yaverinin de bulunduğu 5 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Tanju Özkaya   | 07.07.2020
Eski Cumhurbaşkanı yaverlerinin tahliyesine savcıdan itiraz

Ankara

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 Temmuz'daki duruşmasında, 22 uzman çavuş, 3 astsubay ve 2 subay adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında eski Cumhurbaşkanlığı kara yaveri yarbay Mete Semercioğlu ve eski hava yaveri binbaşı Erkan Kıvrak ile eski astsubaylar Ümit Yeşildere, Osman Küçük ve Mehmet Yıldırım da yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, "delil durumu", "suçun vasıf ve mahiyeti", "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "kaçma şüphesi" gerekçesiyle 5 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.

Savcı Özdemir, 3 Temmuz'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Semercioğlu ve Kıvrak hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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