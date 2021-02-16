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Türkiye

Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sayesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ulaşım aksamadı.

Aykut Karadağ   | 16.02.2021
Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünün oluşturduğu karla mücadele ekipleri, kent genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Havalimanı pistinin ve apronun kapanmaması için 32 uzman personelin 22 ileri teknoloji donanımlı araç ile yaptığı çalışmalar sayesinde yolcuların hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilirken, uçaklar da alana güvenli bir şekilde iniş yapıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen pistlerin kapanmaması sayesinde, iniş izni isteyen uçaklar başka bir havalimanına yönlendirilmiyor.

Pilotlar da kule ile iletişime geçerek karla mücadele ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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