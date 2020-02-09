Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzurum'un tarihi mekanları kışın ayrı bir güzel

Erzurum merkezinde bulunan tarihi mekanlar havadan kartpostallık görüntüler sundu.

Sagip Sezginer   | 09.02.2020
Erzurum'un tarihi mekanları kışın ayrı bir güzel Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Erzurum

Erzurum'da kar yağışı

Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte bulunan Çifte Minareli Medrese ve çevresi farklı bir güzelliğe büründü. ( Sagip Sezginer - Anadolu Ajansı ) }

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.

Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte bulunun Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üçkümbetler ve Yakutiye Medresesi havadan görüntülendi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle havadan farklı bir güzellik sundu.

Kartpostallık görüntüler sunan tarihi mekanların kuş bakışı manzarası seyir zevki yaşatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Tarihi mekanlar kışın ayrı bir güzel

Tarihi mekanlar kışın ayrı bir güzel

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Doğu'daki 4 ilde 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılara kar engeli

Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılara kar engeli
'Kar panterleri' vatandaşlar mağdur olmasın diye gece-gündüz mesai yapıyor

'Kar panterleri' vatandaşlar mağdur olmasın diye gece-gündüz mesai yapıyor