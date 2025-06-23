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Spor

Rusya'da sürat patenine başlayan Denis, ay-yıldızlı formayla kariyerine yeni sayfa açtı

Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesinin ardından sporu bırakmak zorunda kalan sürat pateni sporcusu Denis Örs, Türkiye'de ay-yıldızlı formayla olimpiyat hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yunus Hocaoğlu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Rusya'da sürat patenine başlayan Denis, ay-yıldızlı formayla kariyerine yeni sayfa açtı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Babası Türk, annesi ise Rus olan Denis, savaş sebebiyle Rusya'nın uluslararası birçok spor organizasyonundan men edilmesi nedeniyle sürat patenini bıraktı. Babasının tavsiyesi ve Rus antrenörünün Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev ile iletişime geçmesiyle Türkiye'ye gelen Denis, geçen yıl milli takıma dahil oldu.

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Dünya Kupası'nda katıldığı kısa mesafe yarışlarında 500 metreyi 40.916 saniyeyle geçip yaklaşık 70 sporcu arasında önemli bir başarı elde eden Denis, ardından Türkiye Sürat Pateni Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Yeteneğini ortaya koyup kısa sürede kazandığı bu başarılarla ay-yıldızlı formayla gelecek vadeden sporcular arasında yer alan Denis, kota alıp ay-yıldızlı formayla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

"Türkiye adına yarışması bizim için çok büyük artı oldu"

Başantrenör Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, Denis Örs için 2024 yılında kendisine bir Rus antrenör arkadaşı tarafından teklif yapıldığını söyledi.

Rusya'nın uluslararası yarışmalara katılamadığını anımsatan Sultangaliyev, "Rusya'daki sporcular sadece kendi ülkelerinde yarışabiliyor. Bunların içinde Denis Örs diye bir sporcu vardı ve şu an Türkiye'ye katıldı." dedi.

Sultangaliyev, Denis'in kendilerine avantaj sağlayacağını belirterek, "Çünkü babası Türk ve çocuk da aslında Türk ancak Rusya'da doğup büyümüş ve orada bu spora başlamış. Bana başarılı olduğunu söylediler, ben de merak ettim ve denemek istedim. Kampa aldık, denedik çok memnun kaldım. Gelecek vadeden uzun vadeli sporcu olduğunu gördüm çünkü yaşı genç. Türkiye adına büyük başarı elde edeceği yönünde beklentimiz var çünkü hem bireysel hem de bayrak takımı için destek sağladı. Olimpiyat sezonunda bayrak takımıyla kota almak istiyoruz. En büyük avantajımız da Denis Örs. Türkiye adına yarışması bizim için çok büyük artı oldu." diye konuştu.

Takımdaki diğer sporcuların da bu durumdan olumlu yönde etkilendiğini ifade eden Sultangaliyev, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce sporu bırakmıştı çünkü hiçbir uluslararası yarışmaya katılmayacağı için motivasyonu düşmüştü. Babası Türkiye'ye geldikten sonra oğluna 'Gel Türkiye adına yarış, belki daha iyi olur.' demiş. Babası ile konuştuk. Federasyon da buna destek verdi, sporcuyu takıma kattık. Sporcular arasında büyük bir motive oldu ve aralarında rekabet oluştu. Daha hırslı çalışmaya başladılar. Aslında çok büyük bir avantaj çünkü bizim sporcuların da gelişimini sağlar. Antrenör olarak bu sporcumuzun ileride çok güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Kondisyonu biraz yetersiz olduğu için dünya kupalarında kısa mesafeye katıldık ve 500 metrenin dünya sıralamasında yaklaşık 70 sporcu arasında 25. oldu."

Sultangaliyev, sporcudan daha büyük beklentilerinin olduğunu anlatarak, "1,5 sene spor yapmadan 1-2 ay içinde toparlanıp ilk 25'e girmek aslında çok zor. Antrenör olarak bizi şaşırttı. Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci oldu. Şu an yaz dönemindeki kamplarda biraz daha çalıştırıp daha büyük beklentimiz olacak. Amacımız tabii ki dünya kupalarında ve olimpiyatlarda madalya almak. Dolayısıyla sadece Furkan (Akar) ile değil ikinci sporcu olarak Denis Örs ve diğer sporcularımızla madalya hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hedefim bireysel ve bayrak takımı olarak olimpiyatlara kota almak"

Milli sporcu Denis Örs, 20 yaşında olduğunu ve sürat patenine doğup büyüdüğü Rusya'da başladığını aktararak, "6 aydır Türkiye'de milli takımda spor yapıyorum. Rusya'da savaştan dolayı blok oldu ve ben de sporu bıraktım. Babam 'Türkiye'ye gelebilirsin.' dedi. Türkiye'den de davet geldi, ben de antrenmanlara katıldım." dedi.

Denis, ay-yıldızlı formayla hedeflerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'deki antrenmanları ve antrenörlerimi çok beğeniyorum. Güzel çalışıyoruz. Takımı da beğendim. Alıştım artık 6 ayda. Şimdi dünya kupalarına hazırlanıyoruz. Hedefim 4 Dünya Kupası'nda bireysel ve bayrak takımı olarak olimpiyatlara kota almak." diye konuştu.

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