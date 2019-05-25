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Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Fahrettin Gök   | 25.05.2019
Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

Erzurum

Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla başından vurulan N.K. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.K. kurtarılamadı.

N.K'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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