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Erzurum ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum ve Erzincan'da yarın saatteki hızı 60-80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli fırtına bekleniyor.

İsmail Hakkı Demir   | 24.04.2021
Erzurum ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilde rüzgarın yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor.

Güneyden esecek rüzgarın öğle vakti saatteki hızının 30-60 kilometreyi bulması, kısa süreli kuvvetli fırtınanın ise saatteki hızının 60-80 kilometre olması bekleniyor.

Yarın akşam etkisini yitireceği tahmin edilen fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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