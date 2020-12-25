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Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından, Dipsiz Göl’ün yüzeyi buz tuttu.

Erkan Erdoğan   | 25.12.2020
Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu Fotoğraf: Erkan Erdoğan/AA

Erzurum

Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından, Dipsiz Göl’ün yüzeyi buz tuttu. İlçede etkili olan kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu. ( Erkan Erdoğan - Anadolu Ajansı )

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güryaprak Mahallesi’nde hava sıcaklığının önemli derecede düşmesinin ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Bölgede yaşayan Bayram Yücel, "Aşırı soğuklardan dolayı gölün yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Yazın derin olduğu için giremediğimiz gölün üzerinde şu anda çok rahat şekilde geziyoruz." dedi.

Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu

Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı ilçede, manzaranın tadını çıkarmak için gezmeye gelen Emrah Ceylan da "Hava soğuk olmasına rağmen, manzara bir o kadar güzel. Doğal güzellikleri yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi gezen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

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