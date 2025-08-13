Dolar
logo
Kültür

Erzurum'da Kültür Yolu Festivali kapsamında 400 etkinlik düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı Erzurum, 40 farklı noktada konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler gibi birçok alanda 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Tevhid Furkan Nehri  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Erzurum'da Kültür Yolu Festivali kapsamında 400 etkinlik düzenlenecek

Erzurum

Erzurum, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali ile 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kentte 16-24 Ağustos'ta organize edilecek festivalde birçok etkinlik yer alacak.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin, bu yıl da 40 noktada gerçekleştirilecek 400 etkinlikle dolu dolu geçmesi bekleniyor.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hazırlıkları başlanan ana sahnede, Haluk Levent, Sagopa Kajmer, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Derya Uluğ, Bayhan, Siyam, Murat Dalkılıç ve Serkan Kaya sahne alarak sevenleriyle buluşacak.

Kentin tarihi, kültürü, gastronomisi ve sportif faaliyetleriyle ilgili de hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik sergiler, söyleşiler ve etkinlikler düzenlenecek.

"Bakanlığımız, 7'den 70'e her yaşı mutlu edecek etkinlikleri planladı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağının Erzurum olduğunu söyledi.

Herkes için her şeyin düşünüldüğünü vurgulayan Yer, şöyle devam etti:

"Sanattan edebiyata, sergilerden söyleşilere, tiyatrodan operaya, klasik müzikten tasavvuf musikisine, geleneksel sanatlardan aşıklık geleneğimize, çocuk oyunlarından geleneksel sporlarımıza kadar her türlü etkinliğin düşünüldüğü, 40 farklı noktada 400 etkinliğimiz gerçekleşecek.

Bakanlığımız, 7'den 70'e her yaşı ve her kesimi mutlu edecek, onlara güzel anlar yaşatacak etkinlikleri bu yıl da planladı. Şehrimizin ayrıca somut ve somut olmayan kültürel değerlerini de yine bu festivalde göreceğiz. Özellikle tarihi yapılarımızı sanatla buluşturarak geçmişle gelecek arasında köprü oluşturacağız."

Erzurum'un bu sene Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" seçildiğini ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Yer, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Yer, "Erzurum'un tarihsel zenginliğini, kültürel çeşitliliğini, doğal güzelliklerini keşfetsinler, gastronomik lezzetlerini tatsınlar ve bu güzellikleri Erzurum'a gelerek görsünler ve bu güzellikleri birlikte yaşayalım, birlikte paylaşalım." dedi.

Bu yıl festivalin daha yoğun geçeceğini beklediklerini kaydeden Yer, "Bu yıl hem 'EİT Turizm Başkenti' hem de 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' olmamız nedeniyle festivalimizin daha fazla ilgi göreceğini düşünmekteyiz." şeklinde konuştu.

