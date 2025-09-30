Dolar
Yaşam

Polisin hızlı refleksi Kıbrıs gazisini dolandırılmaktan kurtardı

Erzurum'da polis ekipleri dolandırılmak üzere olan Kıbrıs gazisini, bankalarla irtibat kurup zamanında müdahaleyle kurtardı.

Talha Koca  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Polisin hızlı refleksi Kıbrıs gazisini dolandırılmaktan kurtardı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kent merkezinde ikamet eden 72 yaşındaki Kamil Kaya'yı ilk olarak telefonla arayıp kimlik bilgilerini tek tek söyleyen dolandırıcılar, Kıbrıs gazisini, polis olduklarına ikna etti.

Daha sonra "Şu hesaba acil şekilde 265 bin lira yatırmanız lazım ki hırsızları yakalayalım" diyen dolandırıcılara inanıp evden çıkan Kaya'nın eşi durumdan şüphelenerek durumu çocuklarına bildirdi.

Dolandırıcılarla görüştüğü için telefonu sürekli meşgul çalan babalarına ulaşamayan ve durumun ciddiyetini anlayan çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hızlıca çevredeki bankalara polisler yönlendirildi

Bunun üzerine hızlı şekilde Kaya'nın ikametinin yakınlarındaki bankalara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Dolandırıcılık büro amirliklerinden ekipler sevk edildi.

Zamanla yarışıp koşarak bankaları kontrol eden polisler, hem Kaya'yı bulmaya çalıştı hem de bankadaki hesaplarını bloke etti.

Polisin hızlı refleksiyle dolandırıcılara para gönderemeyen Kaya, AA muhabirine, polisin banka hesaplarına bloke koydurmasıyla dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Dolandırıcıların soğuk kanlı şekilde kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden Kaya, "Telefon geldi, 'polisiz, acele 265 bin lira yatırmanız lazım ki hırsızları yakalayalım' dedi. Öğleden beri uğraşıyordum, polis arkadaşlar geldi ve beni kurtardılar." dedi.

"Polis olduklarına inandım"

Şüphelilerin eşini de aradığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Polis olduklarını söylediler, başta inanmadım onlara 'polis değilsiniz, karakolu arayacağım' dedim. Bana 'müdüre bağlıyorum' dedi. Arkadan telsiz sesleri geliyordu, ben de polis olduklarına inandım. Profesörleri bile kandırıyorlar. Bana '265 bin lirayı git bankaya yatır, sahtekarlara hemen baskın yapacağız' dediler. Meğerse kendileri sahtekarmış. Nereden almışlarsa kimlik numaralarımızı da biliyorlar. Eşim de heyecanlandı zaten rahatsız. Polis arkadaşlarımız yetişti, Allah devletimizden razı olsun. Annesi oğullarıma söylemiş, onlar da polise durumu anlatıp benden öğleden beri haber alamadıklarını söylemişler. Bana sürekli 'telefonun açık kalsın' dediler. Vatandaşlara uyarım böyle sahtekarlara kanmasınlar. Polis, asker para istemez, imkansız bir şey."

