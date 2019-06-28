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Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Mescid-i Aksa toprağını Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne getirdi.

Harun Kaymaz   | 28.06.2019
Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı

Bilecik

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Mescid-i Aksa'dan aldığı toprağı, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne getirdi.

Söğüt ilçesindeki türbeye gelerek dua eden Mustafa, ardından yanında getirdiği toprağı türbenin baş ucuna koydu.

Faed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manevi atmosferden çok etkilendiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında olan birçok yerden gelen toprağın türbede bulunduğunu, Filistin'in Osmanlı'da çok önemli bir yerinin olduğunu belirten Mustafa, "Bu önemli şehrin, toprağımızın burada bulunmasının çok önemi var bizde." dedi.

Birçok Osmanlı askerinin Filistin topraklarında şehit olduğunu dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Filistin'de birçok Osmanlı askerinin mezarı bulunmakta. Aynı şekilde de Türkiye'de Filistinlilerin mezarları bulunmakta. Bizim tarihimiz birdir, geleceğimiz de birdir. Onun için de Mescid-i Aksa'nın toprağını buraya getirdik, burada olmasını önemsedik."

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk de Büyükelçi Mustafa'yı dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türbede şu ana kadar Filistin devletinden getirilen toprak olmadığını aktaran Öztürk, "Kendileri, oradan toprağı alıp buraya getirmek istemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeş Filistin toprağının da bizleri bir arada tutan Ertuğrul Gazi Hazretlerinin kabristanında bulunması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir." ifadesini kullandı.

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