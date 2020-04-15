Euro
7.49
Dolar
6.89
BIST 100
96,050.85
Altın
1,719.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erken yaşta evlenen kadın ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

Adana'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi G.E, yargı reformunda yeni düzenleme yapılarak ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini bekliyor.

İsmihan Özgüven   | 15.04.2020
Erken yaşta evlenen kadın ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

Adana

Adana'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi, yargı reformunda kendileri için de bir düzenleme yapılmasını umutla bekliyor.

18 yaşındaki G.E, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında severek yuva kurduğunu ancak bu mutluluğunun uzun sürmediğini söyledi.

Evliliğinin ilk yılında hamile kaldığını ve ilk çocuğunu kucağına aldığı gün, o zaman 20 yaşında olan eşi B.E'nin gözaltına alındığını kaydetti.

Genç kadın, eşine erken yaşta evlilik yapması dolayısıyla öncelikle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kamu davası açıldığını ve ikinci çocuğuna hamileyken eşinin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Eşinin 8 ay cezaevinde kaldığını dile getiren G.E, bu süreçte yaşantılarının alt üst olduğunu, iki çocuğuyla kayınbabasının evine taşınmak durumunda kaldığını belirtti.

Eşinin cezasının iki gün önce denetimli serbestlik kapsamında ev hapsine dönüştürüldüğünü dile getiren genç anne, eşi hakkında 16 yıl hapis cezası istenen davanın ise devam ettiğini, bundan ne sonuç çıkacağını bilmediklerini aktardı.

Eşinin bu dava dolayısıyla yeniden cezaevine girme ihtimalinin bulunduğunu anlatan G.E, artık bu kötü günlerin bitmesini, hayatlarının normale dönmesini beklediğini söyledi.

G.E, çok zor süreçten geçtiklerini ve halen de mağduriyetlerinin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Eşlerimiz artık evlerine dönsünler, çocuklarına kavuşsunlar, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir umut bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evliliğimizi de yaşayamadık. Çocuğum oldu sevindim, bir baktım eşim yok. Şaşırdım artık. Yargı reformuyla bu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyorduk fakat olmadı. İnşallah yeni bir düzenlemeyle olur diye umut ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için iş birliği yaptı
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Benzer haberler

Erken yaşta evlenen kadın ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

Erken yaşta evlenen kadın ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

Şampiyon güreşçinin hedefi ilk kez giydiği milli formayla Avrupa'da madalya kazanmak

Jandarma astsubay ve ebe eşi birlikte Kovid-19 denetimi yapıyor

Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
Adana Valiliğinden sahra hastanesi açıklaması

Adana Valiliğinden sahra hastanesi açıklaması
Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı