Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,146.00
BTC/USDT
91,563.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğreticiler, tarihi ve kültürel unsurları rölyef (kabartma) sanatıyla ahşap üzerine işleyerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Yakup Sağlam  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan 145 yıllık tarihi binada hizmet veren Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Enstitü bünyesinde giyim, el sanatları, kuyumculuk, grafik, seramik ve cam alanlarında üretim yapılırken, usta öğreticiler özellikle rölyef çalışmalarıyla kentin simge yapıları, tarihi mekanları ve yöresel değerlerini rölyef tekniğiyle ahşap tablolara işliyor.

Taş Köprü, Büyük Saat, Varda Köprüsü, Anavarza Antik Kenti ve Tepebağ Höyük Evleri gibi kentin tarihi ve simge yapılarının yanı sıra bölgede yetiştirilen portakal ve pamuk gibi ürünlerin işlendiği tablolar, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergi ve organizasyonlarda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Ürünlerimizde Adana'daki tarihi eserleri de yaşatmaya çalışıyoruz"

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine, yaptıkları eserlerle kentin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Geleneksel sanatları ve kültürel mirası aslına uygun şekilde yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Geçmişin izlerini taşıyan kültürel mirasımıza sahip çıkmak için eserlerimizi aslına uygun şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde Adana'daki tarihi eserleri de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi camilerimizi, köprülerimizi ve çeşmelerimizi rölyef tekniğiyle boyut kazandırarak üretiyoruz. Eserlerimiz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli vesilelerle sergilendi ayrıca farklı yerlerden gelen turistler, Adana'ya ait bir eserin ürüne dönüştürülmüş halini satın alma imkanı bulabiliyor."

Coşkun, kentin tarihi ve kültürel unsurlarının yer aldığı tabloları, yurt içinin yanı sıra ABD, Almanya, Fas ve Kazakistan'da sergilediklerini ifade etti.

Usta öğretici Gökçen Tuştaş da rölyef tabloların kadınlar tarafından ilmek ilmek işlenerek büyük bir emekle ortaya çıktığını ifade etti.

Eserlere konu yapıların tarihini de araştırarak tabloya işlediklerini anlatan Tuştaş, "Geleneksel sanatlarımıza bağlı kalarak Adana'nın mimari yapılarını ahşap, tuval ve kumaş üzerine rölyef kabartma tekniğiyle işliyoruz. Enstitü olarak geleneklerimize bağlı kalarak geleceğe ışık olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir tablonun yaklaşık bir haftada tamamlandığını belirten Tuştaş, şunları kaydetti:

"Enstitü olarak bu sanatı yaşatmaya devam ediyoruz. Eserlerimizin üzerindeki desenler, mimari yapıların orijinal desenlerinden esinlenerek hazırlanıyor. Misafirlerimiz, yapıların aslını gördükleri için buraya geldiklerinde eserlerin birebir gerçeğe çok yakın olduğunu fark edip beğeniyor. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Diyarbakır'da "kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti kuruma tehlikesi yaşıyor
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ildeki operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2025'te 8 bin 453 kişiyi kurtardı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor

Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor

Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor

Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi

Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor

Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor
Kerkük'teki tarihi Osmanlı Köprüsü yıllara ve sellere rağmen dimdik ayakta duruyor

Kerkük'teki tarihi Osmanlı Köprüsü yıllara ve sellere rağmen dimdik ayakta duruyor
Trabzon'un sokaklarına "estetik dokunuş"

Trabzon'un sokaklarına "estetik dokunuş"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet