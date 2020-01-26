Erdoğan: Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.
İstanbul
Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece saat 20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz"
Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece saat 20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." diyen Erdoğan, devletin deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşların yanına koştuğunu vurguladı.
İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Başkan Yardımcısı Fuat Bey, Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Hanım birlikte orada olduk. Bunun yanında gerek Kızılay, gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum."
"Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız"
Erdoğan, "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız"
Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını bildiren Erdoğan, "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu." ifadelerini kullandı.
"503 kişi taburcu edildi"
Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
"Rejim hala ihanetine devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor." dedi.
Erdoğan, "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur." diye konuştu.
"Karalama kampanyasını sürdürüyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."
Erdoğan Cezayir'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e gitti.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in ardından Gambiya ve Senegal'i de ziyaret edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.