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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye

Erdoğan: Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz." dedi.

09.06.2021
Erdoğan: Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz." dedi.

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