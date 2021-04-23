Euro
10.15
Dolar
8.38
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Kulesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video mapping gösterisi düzenleniyor
logo
Türkiye

Erdoğan, Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin çözümünü vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye’de PKK/PYD'ye verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Berk Özkan   | 23.04.2021
Erdoğan, Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin çözümünü vurguladı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 49 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor

Benzer haberler

Erdoğan, Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin çözümünü vurguladı

Erdoğan, Biden ile görüşmesinde, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin çözümünü vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşme olacak çünkü konuşmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce Meclisimiz milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce Meclisimiz milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'sözde Ermeni soykırımı' açıklaması: İftiraya karşı hakikatleri savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'sözde Ermeni soykırımı' açıklaması: İftiraya karşı hakikatleri savunacağız