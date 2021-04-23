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Dünya

Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.

Dildar Baykan   | 23.04.2021
Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği taşıyor​​​​​​​.

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