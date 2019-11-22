Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,428.30
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop’ta açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Erdoğan: Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddialarına ilişkin "Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" dedi.

22.11.2019
Erdoğan: Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü içerisine inşa edilen Bilal Saygılı Camiii ve Külliyesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında halka hitap etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz." dedi.

Erdoğan "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar." dedi.

Bir CHP'li ile görüşme iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, 

yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."

"Kadınlarımıza yönelik bu provokasyonlara asla göz yummayacağız"

Erdoğan, "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız." diye konuştu.

 "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?'

'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim derdimiz petrol değil insan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim derdimiz petrol değil insan
Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
Erdoğan: ABD ile yeni bir sayfa açmakta kararlıyız

Erdoğan: ABD ile yeni bir sayfa açmakta kararlıyız