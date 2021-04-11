Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

Elif Küçük,Berk Özkan   | 11.04.2021
Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 9. toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve kıymetli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelerek hoş bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Zelenska ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti

Benzer haberler

Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

Emine Erdoğan, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı

Emine Erdoğan, Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için 'Hayırlı olsun' mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için 'Hayırlı olsun' mesajı paylaştı
AK Parti'li Aydemir'den Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

AK Parti'li Aydemir'den Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki