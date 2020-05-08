Envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet 'Bayraktar TB2' teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet #Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı.#MilliTeknolojiHamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan @Baykar_Savunma'yı tebrik ediyorum@Selcuk@haluk pic.twitter.com/4kq5qivNPU— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 8, 2020
Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan BAYKAR Savunma'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.