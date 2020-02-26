Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 26, 2020
Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor.
Hayırlı ve uğurlu olsun.🇹🇷🚢 pic.twitter.com/DH6virNe9Q