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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.

Murat Temizer   | 26.02.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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