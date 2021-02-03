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Emniyetten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan başörtülü kadının iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan başörtülü kadının, polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddialarını, emniyete sevk görüntülerini paylaşarak yalanladı.

Orhan Onur Gemici   | 03.02.2021
Emniyetten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan başörtülü kadının iddialarına yalanlama

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, başörtülü öğrenci Şeyma Altundal'ın, eylem sırasında cep telefonuyla ilgilendiği ve gözaltına alındıktan sonra kadın polis eşliğinde emniyete sevk edildiği görüldü.

Paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam." ifadelerine yer verildi.

Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi." iddialarında bulunmuştu.

Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.

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