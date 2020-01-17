Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
121,240.50
Altın
1,556.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumuhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yahıtlıyor TBMM Başkanı Şentop, "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" programına katılıyor
logo
Türkiye

Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı kuruldu. Düzenleme kapsamında, Genel Müdürlük bünyesinde trafikle ilgili iş ve işlemler Trafik Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Orhan Onur Gemici   | 17.01.2020
Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve buna bağlı 3 daire ve bir müdürlük yeniden yapılandırıldı.

Buna göre, İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu. Başkanlık için de bir başkan ve 5 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler de yeniden yapılandırma doğrultusunda Trafik Başkanlığınca yürütülecek.

Trafik Başkanlığı için bir başkan ve 3 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Ticaret sicili işlemlerinde kolaylık sağlayacak düzenleme

Ticaret sicili işlemlerinde kolaylık sağlayacak düzenleme

Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimleri ile kadrolarında düzenleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu

Maden sahaları ihale edilecek

Maden sahaları ihale edilecek

TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı