Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,624.20
BTC/USDT
82,677.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikli ürün listesinde değişikliğe gidildi.

Mertkan Oruç  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" ile "diğer sektörlere ilişkin ürün listesi" ve "yenilikçi teknoloji alanları listesi" güncellendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, söz konusu sektörlerde bazı ürünlerin kapsama grubu genişletilirken bazı yeni ürünler de öncelikli ürün listelerine eklendi.

Öte yandan, üretken yapay zeka teknolojileri, yapay zeka ile optimize enerji sistemleri, yapay zeka haberleşme teknolojileri, dijital ikiz teknolojileri, metin ve konuşmadan anlama, üretim ve etkileşimi sağlayan yapay zeka tekniği olarak da bilinen doğal dil işleme gibi başlıklar da yenilikçi teknoloji alanları listesinde yer aldı.

Yapılan düzenlemelerle katma değerli yerli üretimin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Bakan Kacır, "yerel kalkınma hamlesi"ne yönelik düzenlemeyi değerlendirdi

İllerin yerel yatırım konuları yeniden düzenlendi

Türkiye'deki UEFA organizasyonlarına ilişkin hizmetler ile bazı taşınmaz satışları KDV'den muaf tutuldu

Türkiye'deki UEFA organizasyonlarına ilişkin hizmetler ile bazı taşınmaz satışları KDV'den muaf tutuldu
Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü
Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi

Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet