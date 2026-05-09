Mardin 1969 Spor'da 18 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig sevinci

Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.

Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ve normal sezonu 71 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Mardin 1969 Spor, play-off ilk turunda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Finalde Muşspor ile Diyarbakır Stadı'nda karşılaşan Mardin ekibi, rakibini 2-1 yendi.

Geçen sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 15 yıl sonra 2. Lig'e yükselen Mardin temsilcisi, final maçını kazanmasıyla 18 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek.

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

Kentin farklı noktalarında taraftarlar tarafından sevinç gösterileri yapılıyor.

TFF'den Mardin 1969'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde karşılaştığı Muş Spor Kulübü'nü Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakada 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştur. Mardin 1969 Spor, bu galibiyetin ardından normal sezonunu ikincilikle bitirdiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'u play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Mardin 1969 Spor Başkanı Sayın Rıdvan Aşar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Mardin 1969 Spor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz.”

Mardin 1969 Spor coşkuyla karşılandı

Finalde Muşspor'u Diyarbakır Stadı'nda 2-1 yenen Mardin ekibinin kente gelişi dolayısıyla taraftarlar merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplandı.

Şehir girişinde Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar, halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Mardin 1969 Spor kafilesi, taraftarlarla kupayı kaldırdı, marşlar söyleyerek 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.

Kutlamalara Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı.