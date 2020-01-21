Emniyetin 77 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 77 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 kişi gözaltına alındı.
Ankara
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 413 kilogram esrar, 197 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 10 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 96 bin 469 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 54 tabanca ve tüfek ile 87 bin 51 liraya ise el konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.