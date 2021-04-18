Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin çalışmaları sonucu 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 18.04.2021
Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılamayan kasten öldürme olayların aydınlatılması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet ve jandarma asayiş birimleri bünyesinde uzman personelle özel ekipler kurulduğu belirtilen açıklamada, ekiplerin kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle incelediği ifade edildi.

Açıklamada, emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-1998 yıllarındaki 8, 2000-2005'teki 27, 2006-2011'deki 41, 2012-2018'deki 172 olmak üzere 248 faili meçhul kasten öldürme olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Açıklamada olayların aydınlatılmasında bu ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan "Balistika" ile "DNA Veri Entegrasyonu" projelerinin de etkili olduğu vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart
Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur

Benzer haberler

Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı

Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Van'da yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Van'da yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Kilis'te 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen 7 fosil ele geçirildi

Kilis'te 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen 7 fosil ele geçirildi