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Emine Erdoğan Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti

Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti.

Berk Özkan   | 15.08.2020
Emine Erdoğan Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Khan, Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeler yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

Emine Erdoğan da Khan'ı, filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti.

Aamir Khan görüşmede ayrıca, bağımlılık ile yürüttüğü diğer sosyal sorumluluk çalışmalarını anlattı, eşiyle Hindistan'da yağış almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi.

Eşinin Türkiye'de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu belirten Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle nasıl yöneldiğini paylaştı.

Görüşmede ayrıca Hindistan ve Türkiye'deki aile yapısının ortak noktalarına ve her iki toplumun kullandığı dillerdeki kelime köklerinin benzerliklerine dikkat çekildi. İki ülkedeki yemek kültürü ve el sanatlarına ilişkin zengin tarihi doku da sohbetin konuları arasında yer aldı.

Khan, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çekimleri yarıda kalan son filmi "Laal Singh Chattha"nın kalan bölümlerini Türkiye'de tamamlayacağını belirterek, Emine Erdoğan'ı film setine davet etti.

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