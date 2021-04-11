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Emekliler bayram ikramiyelerindeki artıştan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Özcan Yıldırım   | 11.04.2021
Emekliler bayram ikramiyelerindeki artıştan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ankara

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti.

TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."

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