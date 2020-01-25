Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
Elazığ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.
Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.