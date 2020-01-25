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Etimesgut Askeri Havaalanından ekipler deprem bölgesine sevk edilmek üzere kargo uçağına yükleniyor. Elazığ'da deprem
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Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.

Ömer Yasin Ergin, Ahmet Kaplan, İsmail Şen   | 25.01.2020
Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

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