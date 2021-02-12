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Elazığ'da depremzedeler için yapılan 167 konut için kura çekildi

Zafran Mahallesi'nde inşa edilen 167 konut kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Suat Öztürk   | 12.02.2021
Elazığ'da depremzedeler için yapılan 167 konut için kura çekildi

Elazig

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Zafran Mahallesi'nde inşa edilen 167 konutun kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Zafran Mahallesi'nde yapılan 691 konuttan 167'si için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Konutların tamamlandıkça hak sahiplerine kurayla teslim edileceği belirtildi.


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