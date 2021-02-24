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Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don buğday ve arpada zarara neden oldu

Edirne'de etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpa tarlalarını olumsuz etkiledi.

Gökhan Zobar   | 24.02.2021
Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don buğday ve arpada zarara neden oldu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentin özellikle yüksek bölgeleri ve Lalapaşa ilçesinde zirai don nedeniyle erken ekilen buğday ve arpalarda sararma ve üst köklerde hasar oluştu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 10 bin dönüm alandaki buğday ve arpanın zarar gördüğünü söyledi.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklerin ürünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu zararın meydana gelmesinde erken ekim, soğuk iklime dayanıksız tohum seçimi, azot gübresinin fazla atılması ve son dönemde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi etkili oldu. Hava sıcaklıkları 25-30 derecelerden sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştü. Tabii böyle olunca bitki etkilendi.

Şu an için durumun nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyoruz. Uzmanlar kalsiyum ve amino asit kullanılmasını öneriyor. Tedavi edip edemeyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Verim kaybını şimdiden tahmin edemiyoruz ancak bölgemizde yaklaşık yüzde 20'lik bir alan etkilendi."

"Bir soğuk bir sıcak derken zarar oluştu"

Üretici Osman Hasıcı da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın bitkilere zarar verdiğini ifade etti.

Hasıcı, erken ekim yapılan bölgelerde mahsulün hızlı şekilde büyüdüğünü ve gübrelemenin de erken yapıldığını anlattı.

Arpa ve buğdayın soğuk havadan olumsuz etkilendiğini ifade eden Hasıcı, "Son zamanlarda hava soğuyup don fazla olunca mahsuller oldukça zarar gördü. Bitkilerde bir sararma var, yapraklarda donma var. Alt köklerinde fazla bir şey yok ancak üst kısımlarda baya hırpalandı. Bir soğuk bir sıcak derken zarar oluştu. Gündüz sıcak olunca buğday kendine geliyor gece don olunca üşüyor ve tekrar büzülüyor. Böyle bir zarar oluştu." diye konuştu.


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