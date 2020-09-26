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Edirne'de son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

İsmail Ağa Camisi'nin son cemaat yerinde bir şehit mezarı yer alıyor. Yaklaşık 30 - 40 kişinin namaz kılabildiği caminin iç tarafı dolduğunda namazlar şehit kabri etrafında kılınıyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 26.09.2020
Edirne'de son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

Edirne

Edirne'de son cemaat yerinde şehit mezarı bulunan tarihi İsmail Ağa Camisi'nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sarayiçi bölgesine yakın konumda Baruthane mevkisindeki Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış hayırseverliği ile bilinen İsmail Ağa'nın kendi adıyla yaptırdığı tek minareli, kare yapılı caminin restorasyonu tamamlandı.

İsmail Ağa Camisi'nin, son cemaat yerinde bir şehit mezarı yer alıyor. Yaklaşık 30 - 40 kişinin namaz kılabildiği caminin iç tarafı dolduğunda namazlar şehit kabri etrafında kılınıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmailağa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2 yılda tamamlandığını söyledi.

1440-1450 yıllarında yapıldığı tahmin edilen caminin restorasyonu bitince çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Güneren, "Camimizde taş temizliği ve güçlendirmeler yapıldı. Cami içerisinde kadınlar mahfili yoktu, projeyle bu bölüm de eklendi. Bahçesi, abdest alma mekanları yenilendi. Camimiz vatandaşlarımızın ibadetine açıldı." dedi.

tüCami bahçesinde şehit kabri

İsmail Ağa Camisi'nin daha önce pek rastlamadıkları bir özelliğe sahip olduğunu aktaran Güneren, caminin son cemaat yerinde bir şehit kabri bulunduğunu söyledi.

Şehit mezarının baş taşından döneme ilişkin bazı bilgilere ulaştıklarını anlatan Güneren, "Cami bahçesinde bir şehit kabri yer alıyor. Kabirdeki baş ve ayak taşının çok fazla deforme olduğunu gördük. Baş taşı nitelikli bir taş. Dönem olarak 15. yüzyıla işaret ediyor. Dolayısıyla bir şehidin buraya defnedildiği veya bir şehit mezarının sonradan cami bahçesine nakledildiğini görüyoruz. Bu, camilerde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil." diye konuştu.


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