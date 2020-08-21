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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumunda inceleniyor

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapacağı incelemeyle olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

Adsız Günebakan   | 21.08.2020
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumunda inceleniyor

Gaziantep

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapacağı incelemeyle olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.

Otopsi raporuyla şu ana kadar elde edilen delillerin yer aldığı tüm dosya ve olay yerine ilişkin video kayıtları, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderildi.

Başsavcılıkça Kuruldan, "Otopsi raporunda yer alan maktulün vücudundaki yara ve lezyonların darp ve cebir izi mi yoksa düşmeye bağlı olarak mı gerçekleştiği, olayın intihar mı, itilme mi yoksa cinayet mi olduğunun tespiti ve zehirleme bulgularının olup olmadığına" dair görüş istendiği öğrenildi.

Kuruldan gelecek rapor, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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